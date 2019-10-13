Испания неожиданно потеряла очки в отборочной игре к Евро-2020 с Норвегией – 1:1. Идеальный перфоманс выдал полузащитник скандинавов Мартин Эдегор.

Футболист выступает за «Реал Сосьедад» на правах аренды из мадридского «Реала», и после такого матча боссы «галактикос» обязаны подумать о возвращении юнца.

У Мартина 100% успешных обводок, 91% точности передач, 65 касаний, 39 пасов, 7 выигранных дуэлей, 4 попытки дриблинга и 4 созданных шанса. Все это притом, что Норвегия владела мячом лишь 38% игрового времени.

Эдегор дополнил впечатляющее выступление, прокинув мяч между ног Рамосу и посадив того на фол.

В сентябре Эдегор был признан лучшим игроком Ла Лиги.

Испания лидирует в группе F, у нее 19 баллов.

Норвегия на четвертой строчки, у нее 10 очков.

Первая обладательница «ЗМ» ушла из сборной и критикует ее за сексизм. Ей жестко ответил Эдегор

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