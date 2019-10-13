Сборная Швейцарии уступила сборной Дании в матче отборочного турнира Евро-2020 – 0:1.

В одном из эпизодов игроки сборной Швейцарии Гранит Джака и Штефан Лихтштайнер гениально разыграли штрафной: сперва мимо мяча пробежал Джака, затем – Лихтштайнер. После этого Гранит хотел быстренько отпасовать на Штефана, но помедлил и перепридумал розыгрыш.

В прошлом сезоне Джака и Лихтштайнер вместе выступали за лондонский «Арсенал».

Сейчас Штефан пылит за «Аугсбург», а Гранит капитанит в «Арсенале».

Посмотри на этот удар игрока ПФЛ и забудь все свои самые стыдные промахи во дворе

Качай приложение Eurosport для iOS или Android