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Джака и Лихтштайнер гениально разыграли штрафной, дважды пробежав мимо мяча

Джака и Лихтштайнер гениально разыграли штрафной, дважды пробежав мимо мяча
Eurosport

1 час назад

После вас, пожалуйста.

Сборная Швейцарии уступила сборной Дании в матче отборочного турнира Евро-2020 – 0:1.

В одном из эпизодов игроки сборной Швейцарии Гранит Джака и Штефан Лихтштайнер гениально разыграли штрафной: сперва мимо мяча пробежал Джака, затем – Лихтштайнер. После этого Гранит хотел быстренько отпасовать на Штефана, но помедлил и перепридумал розыгрыш.

  • В прошлом сезоне Джака и Лихтштайнер вместе выступали за лондонский «Арсенал».
  • Сейчас Штефан пылит за «Аугсбург», а Гранит капитанит в «Арсенале».

Посмотри на этот удар игрока ПФЛ и забудь все свои самые стыдные промахи во дворе

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