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Фото кровавой ноги Петрова после жуткого фола игрока сборной Кипра

Фото кровавой ноги Петрова после жуткого фола игрока сборной Кипра
Eurosport

8 мин. назад

Вместо Сергея на поле вышел Вячеслав Караваев.

Защитник сборной России Сергей Петров получил травму в отборочном матче Евро-2020 против сборной Кипра.

В первом тайме игрок киприотов Костас Лаифис шипами въехал в ногу Петрова и получил прямую красную карточку. Сергей не смог продолжить матч и был заменен на Вячеслава Караваева, а его нога после столкновения с Лаифисом выглядела так:

  • Для выхода на Евро-2020 сборной России достаточно набрать 1 очко в матче с Кипром.
  • Первый тайм закончился победой команды Станислава Черчесова – 2:0.

Россия научилась играть первым номером. Черчесов совершил еще одно чудо

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