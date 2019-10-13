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Сборная России вышла на Евро-2020
Два матча на групповом этапе команда Станислава Черчесова проведет в Санкт-Петербурге.
Сборная России выиграла у сборной Кипра со счетом 5:0 и гарантировала себе участие в чемпионате Европы 2020 года. Голами в прошедшей встрече отметились Денис Черышев (дубль), Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин.
За два тура до финиша отборочного этапа на счету команды Станислава Черчесова стало 21 очко. У ближайших преследователей – киприотов – осталось 10 баллов.
- Лидерство в группе I остается за сборной Бельгии, на счету которой 24 очка.
- 16 ноября Россия и Бельгия проведут очный матч в Санкт-Петербурге.
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