Сборная России выиграла у сборной Кипра со счетом 5:0 и гарантировала себе участие в чемпионате Европы 2020 года. Голами в прошедшей встрече отметились Денис Черышев (дубль), Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин.

За два тура до финиша отборочного этапа на счету команды Станислава Черчесова стало 21 очко. У ближайших преследователей – киприотов – осталось 10 баллов.

Лидерство в группе I остается за сборной Бельгии, на счету которой 24 очка.

16 ноября Россия и Бельгия проведут очный матч в Санкт-Петербурге.

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