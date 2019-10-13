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Россия сделала из Кипра котлету и пробилась на Евро. Здесь – видео всех пяти голов
4:0, 5:0 – команда Стаса Черчесова в огне.
Сборная России разгромила сборную Кипра в отборочном матче Евро-2020 – 5:0.
Счет в игре после отличного перехвата и прохода открыл полузащитник «Валенсии» Денис Черышев.
Еще до перерыва команда Станислава Черчесова удвоила премущество – на этот раз отличился Магомед Оздоев.
Во втором тайме девятый для себя гол в отборе забил капитан сборной Артем Дзюба.
После Дзюба еще и ассистировал Александру Головину.
А уже в компенсированное время Черышев оформил дубль и подвел черту под разгромом киприотов.
- Благодаря победе над Кипром сборная России официально квалифицировалась на Евро.
- Два матча из трех на групповом этапе Россия сыграет в Санкт-Петербурге.
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