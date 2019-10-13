Сборная России разгромила сборную Кипра в отборочном матче Евро-2020 – 5:0.

Счет в игре после отличного перехвата и прохода открыл полузащитник «Валенсии» Денис Черышев.

Еще до перерыва команда Станислава Черчесова удвоила премущество – на этот раз отличился Магомед Оздоев.

Во втором тайме девятый для себя гол в отборе забил капитан сборной Артем Дзюба.

После Дзюба еще и ассистировал Александру Головину.

А уже в компенсированное время Черышев оформил дубль и подвел черту под разгромом киприотов.

Благодаря победе над Кипром сборная России официально квалифицировалась на Евро.

Два матча из трех на групповом этапе Россия сыграет в Санкт-Петербурге.

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