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Россия и еще две сборные вышли на Евро-2020. Посмотри, кто эти счастливчики

Россия и еще две сборные вышли на Евро-2020. Посмотри, кто эти счастливчики
Eurosport

1 минуту назад

Остальные участники определятся совсем скоро.

Сборная России выиграла семь матчей на групповом этапе отборочного турнира Евро-2020 и квалифицировалась в финальный этап за два тура до финиша.

Кроме команды Станислава Черчесова на Евро отобрались еще две сборные. Узнай их всех.

  • Последний раз сборная России не играла в финальном турнире Евро в 2000 году.
  • В 2016-м Россия финишировала последней в группе с Уэльсом, Англией и Словакией.
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