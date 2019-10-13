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Россия и еще две сборные вышли на Евро-2020. Посмотри, кто эти счастливчики
Остальные участники определятся совсем скоро.
Сборная России выиграла семь матчей на групповом этапе отборочного турнира Евро-2020 и квалифицировалась в финальный этап за два тура до финиша.
Кроме команды Станислава Черчесова на Евро отобрались еще две сборные. Узнай их всех.
- Последний раз сборная России не играла в финальном турнире Евро в 2000 году.
- В 2016-м Россия финишировала последней в группе с Уэльсом, Англией и Словакией.
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