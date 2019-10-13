Россия и еще две сборные вышли на Евро-2020. Посмотри, кто эти счастливчики

Сборная России выиграла семь матчей на групповом этапе отборочного турнира Евро-2020 и квалифицировалась в финальный этап за два тура до финиша.

Кроме команды Станислава Черчесова на Евро отобрались еще две сборные. Узнай их всех.

Последний раз сборная России не играла в финальном турнире Евро в 2000 году.

В 2016-м Россия финишировала последней в группе с Уэльсом, Англией и Словакией.

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