Россия привыкла к тому, что футбол – это про боль, превозмогание и чудо. В реалиях 2006-го, 10-го или любого из тех годов, когда сборной не руководил Станислав Черчесов, это действительно так. Но система координат с приходом усатого босса изменилась. Теперь русский футбол скорее про 65 тысяч зрителей на матче против полумертвой Шотландии, про надежды на первое место в списке бомбардиров отбора Дзюбы и веру в команду. Теперь Россия, как настоящая топ-сборная. Еще несколько лет назад об этом нельзя было подумать.

Черчесов пришел в сборную в августе 2016-го без особых надежд. Возможно, у него они были, а вот уверенности страны, что после провала Леонида Слуцкого с парнями, которые безвольно вынимают три мяча от Уэльса, нет. Поражения от Катара (1:2) и Коста-Рики (3:4) на старте правления Черчесова только убедили – русский футбол и боль с превозмоганием остаются надолго. Но дальше случился чемпионат мира. Еще свежи воспоминания о чумовом сэйве Акинфеева против Испании, паненке Смолова и подвигах Игнашевича. Никого из этой тройки в команде нет (Федор травмирован, а Игорь и Сергей завершили выступления), но есть сборная – возможно, одна из восьми лучших в мире.

Немного странно говорить о том, что сборная России – топ-команда, но по состоянию на осень-2019 это действительно так. При Черчесове Россия получила статус одной из больших в Европе (в четвертьфинале ЧМ были еще Бразилия и Уругвай) и третьей по счету квалифицировалась на Евро-2020. Результаты налицо.

Помимо сухих цифр у сборной России есть видимый прогресс – у команды пропали нервы в матчах с соперниками ниже классом. Шотландия? Две победы. Кипр? Две победы. Казахстан? Тоже. Сан-Марино? Две будет через месяц. Да, оппоненты по группе серы и беспомощны, но сборная России в прошлые годы кое как-выжимала 1:0 у Андорры и играла вничью с Молдавией и Азербайджаном. Где эти ничьи сейчас?

Их нет, потому что топ-сборные теряют очки с аутсайдерами только по праздникам. Видеть разницу мячей 27:4, согласитесь, чудовищно приятно – что-то сравнимое есть только у лучшей сборной мира по рейтингу ФИФА. У сборной Бельгии.

Есть у России и другие атрибуты топ-сборной. Например, умение сыграть в атаку, когда это необходимо. А в этом отборе это было нужно в семи матчах из восьми. Про тактическую гибкость Черчесова и умение подстраиваться под возникающие задачи мы уже писали и рассказывали вот тут:

Как сборная может играть в обороне, все видели на ЧМ: один пропущенный мяч с игры при всего 40% владения. С желание быть как «Атлетико» Симеоне – Черчесов сам об этом говорил. У Станислава Саламовича собралась команда с нужными навыками – строгость в обороне, умение резко бежать в контратаки и при необходимости строить комбинационный футбол.

При этом за сохранение стиля можно не беспокоиться даже при отсутствии нескольких игроков основного состава. В ростере Черчесова, как и у любой топ-сборной, есть футболисты, способные на уровне закрыть позиции выбывших партнеров. Нет Марио – есть Петров и Караваев. Отсутствует Зобнин – на помощь придут Баринов, Ахметов. И даже вечно проблемный центр обороны у Черчесова закрыт. Пока только набирает форму игравший в основе на ЧМ Кутепов, но его успешно подменяет Семенов. И возможность ротации есть у Черчесова на любой позиции, следовательно, у России есть много достойных уровня сборной игроков. И это признак топ-класса.

Кроме того, у сборной есть сразу несколько лидеров: Оздоев, Дзюба и Головин. Каждый из них, но с разной степенью важности, поучаствовал в едва ли не самой легкой квалификации на Евро – и окончательно укрепился в своем статусе. Дзюба выбил чумовую голевую стату и уступает в списке бомбардиров только Эрену Заави из Израиля (а по совокупности голов и ассистов равных ему в Европе вообще нет), Головин – пятый по голевым передачам и просто важнейший элемент для реализации тактических задумок Черчесова. А Оздоев, внезапно, опорник почти без слабых мест. У топ-сборных бывают выдающиеся лидеры, и у России они есть.

В стране после выноса Кипра праздник. Сборная без нервов квалифицировалась на Евро, но главное в другом – у сборной России наконец-то сменился статус. И Черчесов на послематчевой пресс-конференции это подтвердил: «Главная задача – выиграть чемпионат Европы. Это глобально».

Кипр – Россия – 0:5

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