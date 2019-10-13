Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над сборной Кипра (5:0) и выход на чемпионат Европы-2020.

– Спасибо ребятам, добрый вечер! Задача выхода решена, доволен, как отнеслись к игре, чисто технические вопросы надо будет разобрать. Караваев и Бакаев дебютировали. Будем дорабатывать.

– Главная задача решена?

– Главная задача – выиграть чемпионат Европы! – приводит слова Черчесова Sports.ru.

Видео голов из матча Кипр – Россия можно посмотреть по этой ссылке.

16 ноября Россия проведет отборочный матч против сборной Бельгии, в котором решится судьба первого места в группе.

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