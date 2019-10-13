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Черчесов: «Главная задача – выиграть чемпионат Европы»
Стас ставит перед своими парнями высокие цели.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над сборной Кипра (5:0) и выход на чемпионат Европы-2020.
– Спасибо ребятам, добрый вечер! Задача выхода решена, доволен, как отнеслись к игре, чисто технические вопросы надо будет разобрать. Караваев и Бакаев дебютировали. Будем дорабатывать.
– Главная задача решена?
– Главная задача – выиграть чемпионат Европы! – приводит слова Черчесова Sports.ru.
- Видео голов из матча Кипр – Россия можно посмотреть по этой ссылке.
- 16 ноября Россия проведет отборочный матч против сборной Бельгии, в котором решится судьба первого места в группе.
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