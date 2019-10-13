Сборная России по футболу повторила личный рекорд по числу побед подряд в официальных матчах, установленный в 1995 году. Победа над киприотами со счетом 5:0 в матче отборочного турнира Евро-2020 стала для команды Станислава Черчесова седьмой кряду.

Ранее сборная России в квалификации к предстоящему следующим летом турниру одержала победы над сборными Казахстана (4:0 – на выезде, 1:0 – дома), Сан-Марино (9:0 – дома), Кипра (1:0 – дома) и Шотландии (2:1 – на выезде, 4:0 – дома).

До этого семь побед подряд национальная команда одерживала 24 года назад – в рамках отбора на Евро-1996 были обыграны сборные Греции (3:0 – на выезде, 2:1 – дома), Фарерских островов (3:0 – дома, 5:2 – на выезде), Сан-Марино (7:0 – на выезде) и Финляндии (6:0 – на выезде, 3:1 – дома).

Сборная России стала третьей командой, завоевавшей право сыграть на чемпионате Европы-2020. Ранее этого добились бельгийцы и итальянцы.

За два тура до завершения отборочного турнира в группе I первое и второе места занимают сборные Бельгии и России, набрав 24 и 21 очко соответственно.

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