Народный артист РСФСР Михаил Боярский дал оценку выходу сборной России на чемпионат Европы 2020 года.

«Настолько непривычно, что наши выигрывают 4:0 и 5:0, что есть радостное удивление. Молодцы молодые ребята, которые и после 3:0 не останавливаются, доводя счет до такого. Боюсь к этому привыкнуть, потому что теряет смысл всякий азарт: слишком легко все дается. Надеюсь, нам и бороться придется.

Игроки «Зенита» в нашей сборной – это очень приятно. Играют те, кто лучше в стране. Не нужно приписывать победы одному Черчесову или нападающему. Команда состоялась. Эта сборная – самая сильная из всех, которые у нас были. Слава богу, московская мафия – Березуцкие и все остальные – закончила свое существование. А тут налицо справедливое лидерство, которое заслуживает всяческого внимания. Эти ребята умеют, могут, хотят – и будут.

На матч со сборной Бельгии при возможности пойду. Это именно тот матч, когда шансы выиграть очень небольшие. Вот тут и проявится болельщицкий интерес, и футболисты должны доказать, что могут выигрывать не только у Кипра, Казахстана и Шотландии, но и у лидирующих команд вроде Бельгии», – цитирует Боярского «Рейтинг букмекеров».

Победа над Кипром стала для сборной России седьмой подряд в официальных матчах.

Это повторение рекорда 1995 года, когда подобного достижения добилась сборная России Олега Романцева.

Россия сделала из Кипра котлету и пробилась на Евро. Здесь – видео всех пяти голов

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