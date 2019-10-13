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Боярский: «Слава богу, московская мафия – Березуцкие и остальные – закончила свое существование»

Боярский: «Слава богу, московская мафия – Березуцкие и остальные – закончила свое существование»
Eurosport

35 мин. назад

Интересная позиция великого актера.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский дал оценку выходу сборной России на чемпионат Европы 2020 года.

«Настолько непривычно, что наши выигрывают 4:0 и 5:0, что есть радостное удивление. Молодцы молодые ребята, которые и после 3:0 не останавливаются, доводя счет до такого. Боюсь к этому привыкнуть, потому что теряет смысл всякий азарт: слишком легко все дается. Надеюсь, нам и бороться придется.

Игроки «Зенита» в нашей сборной – это очень приятно. Играют те, кто лучше в стране. Не нужно приписывать победы одному Черчесову или нападающему. Команда состоялась. Эта сборная – самая сильная из всех, которые у нас были. Слава богу, московская мафия – Березуцкие и все остальные – закончила свое существование. А тут налицо справедливое лидерство, которое заслуживает всяческого внимания. Эти ребята умеют, могут, хотят – и будут.

На матч со сборной Бельгии при возможности пойду. Это именно тот матч, когда шансы выиграть очень небольшие. Вот тут и проявится болельщицкий интерес, и футболисты должны доказать, что могут выигрывать не только у Кипра, Казахстана и Шотландии, но и у лидирующих команд вроде Бельгии», – цитирует Боярского «Рейтинг букмекеров».

  • Победа над Кипром стала для сборной России седьмой подряд в официальных матчах.
  • Это повторение рекорда 1995 года, когда подобного достижения добилась сборная России Олега Романцева.

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