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Головин: «После чемпионата мира можем выиграть Евро. Без шуток»
Смелое заявление лидера сборной.
Полузащитник сборной России Александр Головин заявил, что команда Станислава Черчесова способна выиграть чемпионат Европы-2020.
– Эмоции положительные. Задача выполнена. Сейчас готовимся к Бельгии. Сильный соперник, для себя важно хорошо выступить в этом матче.
– Изначально казалось, что Шотландия и Кипр не такие простые.
– Мы хорошо готовились, искали их слабые места. Знали их расположение на поле.
– Есть внутренняя уверенность, что можно навязать Бельгии борьбу?
– Конечно. Тем более мы играем дома. Это будет хорошая проверка.
– Черчесов сказал, что глобальная задача – выиграть Евро.
– Думаю, после чемпионата мира можем и выиграть. Без шуток. Ментально мы готовы плюс будет хорошая подготовка. Если едешь на турнир, надо выигрывать его, а не просто победить в одном матче.
Еще бы отметил дисциплину: каждый выполняет то, что говорит тренер, каждый играет на своей позиции, защитники не бегают в атаку забивать и так далее. Знают свою роль и ничего не выдумывают, – цитирует Головина Sport24.
- Победа над Кипром стала для сборной России седьмой подряд в официальных матчах.
- Это повторение рекорда 1995 года, когда подобного достижения добилась сборная России Олега Романцева.
Черчесов: «Главная задача – выиграть чемпионат Европы»