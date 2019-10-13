Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы над Кипром (5:0) и выхода на Евро-2020.

«Дорогие подписчики, хочу поздравить вас с выходом нашей сборной на чемпионат Европы. Спасибо вам большое за ваши сообщения, эмоции и любовь.

Я безумно это ценю. Честно, без какого-либо пафоса вам скажу, что безумно благодарен вам за все эти матчи и эмоции и за то, что вы всегда с нами. Я вас благодарю и надеюсь, что вы нас поддержите в матче с Бельгией. Удачи всем и хорошо отметить выход сборной», – пожелал Дзюба в инстаграме.

В отборочном турнире на счету Дзюбы 9 мячей в восьми матчах, его опережает только израильтянин Заави (10 голов).

Сборная России занимает второе место в группе I, отставая на три балла от команды Бельгии.

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