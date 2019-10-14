Дзюба после победы над Кипром весело спародировал испанский Черышева
Какая же в этой сборной прекрасная атмосфера!
Капитан сборной России Артем Дзюба спародировал испанское произношение Дениса Черышева после матча отборочного турнира Евро-2020 против сборной Кипра.
Видео из микст-зоны опубликовал «Спорт-Экспресс». В нем Дзюба, помимо пародии на испанский Черышева, сказал следующее: «Чера, ты все сказал на футбольном поле. Тут моя территория».
- Россия выиграла у Кипра со счетом 5:0 и квалифицировалась на чемпионат Европы.
- Все голы команды Станислава Черчесова в ворота киприотов можно посмотреть по этой ссылке.
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