Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт осудил полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона, который был замечен в казино. Футболист посетил игорное заведение после того, как покинул расположение сборной из-за болезни.

«Я должен сосредоточиться на игроках, которые сейчас в Софии, чтобы получить правильную реакцию. Не хочу обсуждать людей, но знаю о своих игроках почти все. Я общаюсь с их тренерами, менеджерами клубов, – цитирует тренера «львов» Goal. – Уверен, Мэддисон извлечет урок. Теперь он понимает, что когда ты находишься в Англии, твой образ жизни привлекает много внимания. Молодые игроки, вероятно, не осведомлены об этом. Я не люблю терять деньги, поэтому не посещаю казино».

В отсутствие Мэддисона англичане проиграли Чехии со счетом 1:2.

22-летний полузащитник в текущем сезоне провел 7 матчей за «Лестер» в АПЛ, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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