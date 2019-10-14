Россия – это «Ливерпуль» со скидкой на уровень. Черчесов готов к любому вызову на Евро

В середине сентября генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал: цель команды – играть в стиле «Ливерпуля». Разумеется, над его словами похихикали, но прямо под боком есть вдохновляющий пример сборной России – команды, которая в кратчайшие сроки освоила лучшие качества победителей ЛЧ.

В конце прошлого сезона их подробно раскрыл Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» – одна из сильнейших команд, с которыми я когда-либо сталкивался. У них есть все – классная тактика, надежность в защите, очень высокий прессинг и отличные контратаки. Раньше они не очень здорово атаковали первым номером, но теперь прибавили и в этом».

Как показали матчи с Шотландией, Россия тоже научилась владеть мячом и играть в позиционный футбол. Домашняя игра с кельтами стала в этом плане эталоном, но прогресс был заметен по ходу всей кампании. Самая показательная штука – направление атак.

В осеннем матче с Казахстаном Россия специально нагружала центр. Это слабое место соперника, когда он выходит по схеме 5-4-1. Такую же логику применил Гвардиола на гостевой матч с «Челси» в сезоне-2017/18. Тогда голевая атака «Сити» прошла благодаря пасу на Кевина Де Брёйне в опорную зону «синих».

В гостевой игре с Шотландией Черчесов избрал другую стратегию. Стас специально атаковал через фланг Робертсона и Фрейзера – лидеров шотландцев. Оба хороши с мячом, но не любят защищаться. Россия это использовала – 45% атак команда провела через правый край.

В воскресенье Россия здорово ударила по слабостям Кипра. Хозяева выставили схему 3-5-2, в которой большое внимание уделяется центру поля (там собрано шесть игроков), но почти всегда оголены края (всего по одному игроку на каждый). Россия даже не пыталась атаковать через середину (всего 23% атак) – вместо этого сборная использовала изначальный перевес на флангах.

Мяч на левом фланге России. Там Кудряшов, Черышев и Головин против двух игроков КипраEurosport

Мяч на левом фланге России. Уже преимущество 4-на-3Eurosport

Самое важное, что вместе с прогрессом в позиционных атаках Россия не утратила базовые скиллы, которые прослеживались еще по ЧМ и так похожи на первые версии «Ливерпуля» Клоппа. Против Кипра сработали не только комбинации, но и прессинг. Яркой иллюстрацией этого стал первый гол, где мяч отобрал Черышев. Все максимально логично и продуманно: если у тебя перевес на краях, то фланговым игрокам можно активнее и выше вступать в отбор. Черышев сделал именно это.

В первые 15 минут у России не было большого преимущества по владению, но при этом на нашей трети поля прошло всего 15% действий – в отличие от 42% на трети Кипра. Это прямое следствие прессинга. Россия зажала соперника и не позволяла выходить в атаку.

По такому же сценарию команда Черчесова забивала бельгийцам. Показательно, что и тогда атаку завершил Черышев. То есть, принцип сработал не только на слабых соперниках вроде Кипра и Саудовской Аравии – команда готова прессинговать вне зависимости от уровня противника.

Лидер прессинга у команды тоже вырисовывается – Оздоев. И это совсем неслучайно: в «Зените» он исполняет аналогичную роль. Благодаря его прессингу и классному чтению эпизода «Питер» забил в Лиге чемпионов «Бенфике». Против Кипра это проявилось в двойном объеме – Оздоев не только отобрал мяч, но и завершил вторую голевую атаку.

Эффективность прессинга особенно актуальна и полезна сейчас, когда идет четкий тренд на розыгрыши мяча от вратаря. Новые правила ФИФА лишь спровоцировали наплыв таких ситуаций – теперь защитники могут принимать мяч от кипера внутри штрафной. Соперники подстраиваются и прессингуют еще активнее – благодаря этому получают более острые моменты, если отбирают мяч.

Оздоев отбирает мяч в центре поляEurosport

Через 10 секунд Оздоев в штрафной и завершает атакуEurosport

Сочетание двух этих качеств однозначно пригодится России на Евро. После расширения числа участников турнир скинул в уровне, зато прибавил в разнообразии команд. Позиционные атаки понадобятся против соперников, готовых отдавать мяч и парковаться. Прессинг потребуется против сборных, которые играют в современный футбол и разыгрывают мяч.

Прогресс того же «Ливерпуля» напрямую связан с умением сыграть в обоих стилях. Благодаря продуманным атакам Клопп больше не теряет очки против андердогов – последний раз «красные» уступили клубу не из топ-6 АПЛ в январе-2018. Прессинг тоже остается на уровне – при Юргене мерсисайдцы еще ни разу не проиграли двухраундовое противостояние в ЛЧ и ЛЕ.

Даже забавно, что президент «Спартака» Леонид Федун (команды, которая хочет играть как «Ливерпуль») назвал сборную Черчесова лучшей за то время, что он следит за футболом. Конечно, нынешний состав не такой яркий, как поколение Евро-2008, но комбинация качеств делает его похожим на один из самых ярких клубов Европы.

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