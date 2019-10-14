Eurosport
Вратарь Сан-Марино перепридумал правила футбола и взял мяч в руки за пределами штрафной
Здесь нужна музыка из шоу Бенни Хилла.
Сборная Шотландии разгромила сборную Сан-Марино в отборочном матче чемпионата Европы-2020 – 6:0.
В одном из эпизодов голкипер гостей Альдо Симончини в абсолютно спокойной ситуации взял мяч в руки за пределами штрафной площади. Арбитру пришлось назначить стандарт. Кажется, это все, что нам нужно знать об уровне понимания футбола игроками из Сан-Марино.
- На Евро-2020 из группы I отобрались Бельгия и Россия.
- Ранее Шотландия дважды проиграла команде Станислава Черчесова (1:2 и 0:4).
Джака и Лихтштайнер гениально разыграли штрафной, дважды пробежав мимо мяча
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