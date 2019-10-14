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Историческая пенка Роналду и два гола Украины, которая отобралась на Евро-2020
Команда Андрея Шевченко – просто топчики.
Сборная Украины выиграла у команды Португалии в матче отборочного турнира Евро-2020 – 2:1.
Счет в игре уже на шестой минуте после подачи углового открыл нападающий «Гента» Роман Яремчук.
Затем преимущество команды Андрея Шевченко развил Андрей Ярмоленко.
Португалия ответила точным пенальти в исполнении Криштиану Роналду из-за игры рукой в штрафной Тараса Степаненко.
- В первом круге Португалия и Украина сыграли вничью – 0:0.
- Благодаря победе над чемпионами Европы украинская команда официально отобралась на Евро-2020.
- В 2012 году Украина принимала Евро вместе с Польшей, но не смогла отобраться из группы.
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