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Историческая пенка Роналду и два гола Украины, которая отобралась на Евро-2020

Историческая пенка Роналду и два гола Украины, которая отобралась на Евро-2020
Eurosport

4 мин. назад

Команда Андрея Шевченко – просто топчики.

Сборная Украины выиграла у команды Португалии в матче отборочного турнира Евро-2020 – 2:1.

Счет в игре уже на шестой минуте после подачи углового открыл нападающий «Гента» Роман Яремчук.

Затем преимущество команды Андрея Шевченко развил Андрей Ярмоленко.

Португалия ответила точным пенальти в исполнении Криштиану Роналду из-за игры рукой в штрафной Тараса Степаненко.

  • В первом круге Португалия и Украина сыграли вничью – 0:0.
  • Благодаря победе над чемпионами Европы украинская команда официально отобралась на Евро-2020.
  • В 2012 году Украина принимала Евро вместе с Польшей, но не смогла отобраться из группы.

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