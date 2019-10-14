Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду покорил космическую отметку в матче отборочного этапа Евро-2020 против Украины.

В середине второго тайма Криш реализовал пенальти. Этот гол стал для Роналду 700-м в карьере. Теперь у португальца 450 голов за мадридский «Реал», 118 – за «Манчестер Юнайтед», 95 – за национальную команду, 32 – за «Ювентус» и 5 – за «Спортинг».

До Криштиану отметку в 700 мячей преодолели всего пятеро футболистов: Пеле, Ромарио, Ференц Пушкаш, Йозеф Бицан и Герд Миллер.

Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча».

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