Отборочный матч чемпионата Европы-2020 между Болгарией и Англией был приостановлен из-за расистских выкриков в адрес британских футболистов.

Обструкции со стороны болгарских фанатов подверглись игроки сборной Англии Рахим Стерлинг, Тайрон Мингс и Маркус Рэшфорд. Так, болельщики на стадионе имени Васила Левски скандировали «Эй, обезьяна» в адрес Мингса и Рэшфорда, а Стерлинга освистывали каждый раз, когда он касался мяча.

Услышавший оскорбления Мингс обратился к капитану своей команды Харри Кейну и главному арбитру матча Ивану Бебеку. После этого игра была приостановлена, а диктор на стадионе предупредил болельщиков: «Из-за расистского поведения во время игры арбитр предупредил, что ему, возможно, придется прервать матч».

Капитану болгарской сборной Ивелину Попову пришлось сделать внушение фанатам в перерыве.

Скандальное поведение болгарских фанатов не принесли их команде ничего хорошего – англичане выиграли матч со счетом 6:0.

После игры Футбольная ассоциация Англии попросила УЕФА провести срочное расследование.

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