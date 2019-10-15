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Матч Болгарии и Англии приостановили из-за расизма, англичане подали жалобу в УЕФА
Позорное поведение болельщиков.
Отборочный матч чемпионата Европы-2020 между Болгарией и Англией был приостановлен из-за расистских выкриков в адрес британских футболистов.
Обструкции со стороны болгарских фанатов подверглись игроки сборной Англии Рахим Стерлинг, Тайрон Мингс и Маркус Рэшфорд. Так, болельщики на стадионе имени Васила Левски скандировали «Эй, обезьяна» в адрес Мингса и Рэшфорда, а Стерлинга освистывали каждый раз, когда он касался мяча.
Услышавший оскорбления Мингс обратился к капитану своей команды Харри Кейну и главному арбитру матча Ивану Бебеку. После этого игра была приостановлена, а диктор на стадионе предупредил болельщиков: «Из-за расистского поведения во время игры арбитр предупредил, что ему, возможно, придется прервать матч».
Капитану болгарской сборной Ивелину Попову пришлось сделать внушение фанатам в перерыве.
- Скандальное поведение болгарских фанатов не принесли их команде ничего хорошего – англичане выиграли матч со счетом 6:0.
- После игры Футбольная ассоциация Англии попросила УЕФА провести срочное расследование.
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