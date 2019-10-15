На глазах переполненного Олимпийского стадиона в Киеве «дружина» укатала действующих чемпионов Европы и триумфаторов Лиги наций, за счет чего досрочно прошилась в финальную стадию Евро. Да еще и с первого места. Этот триумф раскрыл потенциал Андрея Шевченко как коуча по-новому, хотя в него верили не всегда.

Все началось с вхождения легенды в тренерский штаб сборной в 2016 году. Тогда решение верхов оценили неоднозначно. Как так – кадра, дотоле ничем не руководившего, с пылу с жару назначили коучем главной команды страны? Недовольства со временем росли и, в конце концов, трансформировались в требования вышвырнуть Шевченко с тренерского кресла. Причина – третье итоговое место в отборе на ЧМ-2018 и невыход на турнир в России. Но то, что произошло дальше, заставит недоброжелателей коуча проглотить языки глубже Бездны Челленджера.

Андрей Шевченко. Украина - Португалия (14.10.19)Getty Images

За скромный временной отрезок ментор создал бегущую, исключительно организованную сборную, открыв на новой позиции Александра Зинченко, спровоцировав охоту европейских грандов на Руслана Малиновского и доведя работу центрбеков до эталона. Как итог – всего два пропущенных мяча в семи встречах квалификации при практически совершенном взаимодействии атакующего звена. Наиболее примечательное в игровой философии Шевы – отсутствие футболистов с четко отведенной ролью. В комбинационных действиях у него участвуют все, и столбов в таком трафарете не предусмотрено. Возможно, поэтому лучший бомбардир жовто-блакитных в квалификации (Малиновский) забил лишь три мяча, в то время как показатель лучших снайперов крутится в районе десяти. Андрей Николаевич знал, что выведет протеже на Евро, и это факт:

«Могу ли гарантировать выход на Евро-2020? А у меня нет другого выхода. Уверен, что выйдем. Сегодня первое или второе место выходят на Евро напрямую. Значит, будем занимать первое или второе место. Но говорить о том, легче это или нет, пока не узнаем группу, соперников, вряд ли уместно. Заказывайте билеты», – заверил Шевченко журналистов 6 ноября 2017 года.

Тогда слова легенды вызвали смех в зале, но он вовсе не шутил.

Протеже Шевы контролируют ситуацию, даже когда переходят на игру от соперника, как, к примеру, в игре с португальцами. Слабая позиция у сборной Украины одна – левый фланг обороны. У Миколенко гораздо лучше выходит участие в созидании, нежели в разрушении. Отсюда и перманентные атаки Португалии правым флангом. И если с Люксембургом и Литвой данная загвоздка неочевидна, то против топов она наверняка будет вылезать. Впрочем, работать над ошибками Шевченко умеет – он доказал это на собственном примере. Не удивляйтесь, если на ЧЕ-2020 увидите желто-синих разносящими в щепки даже фаворитов.

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