Нападающий Украины Яремчук: «Мы не Россия – обыграли Шотландию и рассказывают, что выиграют Евро»

Украина обыграла Португалию в отборочном матче к Евро-2020 – 2:1.

Роман Яремчук, забивший первый мяч на шестой минуте, после игры прокомментировал результат.

«Пока тяжело поверить, но мы очень много работали. Благодарю фанатов за такую фантастическую поддержку, хочется просто выходить и умирать на поле, доказывать, что мы не хуже Португалии. Всем большое спасибо за поддержку.

Конечно, очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия – обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро. Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно еще много работать. Если расслабимся, получим пинок», – цитирует Sports.ru слова Яремчука в эфире канала «Футбол 1».

В первом круге Португалия и Украина сыграли вничью – 0:0.

Благодаря победе над чемпионами Европы украинская команда официально отобралась на Евро-2020.

В 2012 году Украина принимала Евро вместе с Польшей, но не смогла отобраться из группы.

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