Украина обыграла Португалию в отборочном матче на Евро-2020 – 2:1.

На 71-й минуте при счете 2:0 судья Энтони Тэйлор показал вторую желтую ккарточку Тарасу Степаненко и назначил пенальти в ворота Украины, который реализовал Криштиану Роналду.

«Мне сложно было понять [был ли пенальти]. Я смотрел на судью после удара. Было непонятно, попал мяч в руку [Степаненко] или в бедро. Судья показал, что мяч попал в ногу, что мы должны продолжить игру. Но после того как Роналду сказал: «Нет, рефери, мяч попал в руку», через несколько секунд показал на точку. Это удивило и возмутило больше всего», – заявил Зинченко в эфире канала «Футбол 1».

Благодаря этому пенальти Роналду забил 700-й мяч в карьере.

После этой победы украинская команда официально отобралась на Евро-2020.

В 2012 году Украина принимала Евро вместе с Польшей, но не вышла из группы.

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