Украина обыграла Португалию в отоброчном матче на Евро-2020 – 2:1.

В середине второго тайма Криштиану Роналду забил украинцам с пенальти. Этот мяч стал 700-м в карьере португальца. Goal подсчитал все мячи Криша, разделив их по клубам, точкам на поле, частям тела, которыми забивал Роналду.

Большую часть мячей нападающий положил за «Реал» – 450, а за родной «Спортинг», который планирует назвать стадион в честь Криша, – всего пять. Кроме того, Роналду забил 18 мячей «Барселоне», 442 гола – правой ногой, 129 – левой, 127 – головой. Криштиану реализовал 113 пенальти и 55 раз прошивал ворота со штрафных.

Криштиану отреагировал на юбилейный гол вот такой крутой подборкой голов в инстаграме.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года, перейдя в туринский клуб за 117 млн евро.

Transfermarkt оценивает 34-летнего бомбардира в 90 млн евро.

Историческая пенка Роналду и два гола Украины, которая отобралась на Евро-2020

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