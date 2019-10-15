Украина обыграла Португалию (2:1) и вышла на Евро-2020.

После матча Александр Зинченко дал огненное ревью победе в эфире «Футбола 1» .

«Сейчас я вообще не могу говорить. Эмоции захлестывают. Думаю, каждый болельщик не будет спать этой ночью и, как говорил Пике, будет заниматься любовью. Всем этого желаю», – подмигнул футболист журналистке Владе Седан, которая встречается с Зинченко.

Позже Александр устроил целое шоу в студии и во время флеш-интервью партнеров. Игрок кричал «Мы на Евро!» и «Оле-оле-оле». Видео твитнул официальный аккаунт «Манчестер Сити» с подписью «Никогда не меняйся, Алекс! 😂»

В 2012 году Украина принимала Евро вместе с Польшей, но не вышла из группы.

Украина прошла на Евро досрочно: в ноябре команда сыграет против Эстонии и Сербии.

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