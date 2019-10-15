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Глава болгарского футбола подал в отставку после скандала с Англией, в его офис ворвалась полиция

Глава болгарского футбола подал в отставку после скандала с Англией, в его офис ворвалась полиция
Eurosport

10 мин. назад

Последствия расистский выкриков болельщиков.

В Болгарии назревают грандиозные разбирательства после расистского скандала на матче с Англией. На следующий день Борислав Михайлов подал в отставку с поста президента Болгарского футбольного союза. Через час после этого в штаб-квартиру организации ворвались полицейские.

Более 20 стражей правопорядка искали документы, касающиеся нескольких болгарских арбитров. «Я могу подтвердить присутствие полицейских, но в настоящий момент я не могу предоставить более подробную информацию», – цитирует представителя БФС «Р-Спорт».

  • Оскорблениям болельщиков во время игры с Англией подверглись Рахим Стерлинг, Тайрон Мингс и Маркус Рэшфорд.
  • Англичане победили со счетом 6:0.

Матч Болгарии и Англии приостановили из-за расизма, англичане подали жалобу в УЕФА

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