Что случилось?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале военной операции на территории Сирии против курдов. Новость вряд ли имела бы хоть какое-то отношение к спорту, но в дело вмешалась турецкая сборная. Сначала в отборочном матче Евро-2020 против сборной Албании футболисты отметили победный гол воинским приветствием (позже повторив его в раздевалке):

А через несколько дней вновь продемонстрировали его – уже на матче с Францией.

Чем он отличается от жеста Дзюбы?

Визуально – почти ничем, но есть более серьезное отличие – в посыле. Если в движении форварда сборной России не было и намека на политику, то вот в подписи ко второму фото в официальном аккаунте сборной Турции было недвусмысленно написано: «Победу игроки посвящают нашим храбрым воинам и собратьям». Не стоит объяснять, что к вторжению на подконтрольную курдам территорию акция имеет прямое отношение.

«Я не видел этого жеста. Но в любом случае он может быть расценен как провокация. Правила запрещают любые политические или религиозные отсылки. Могу гарантировать, что мы тщательно изучим инцидент», – сказал после матча с Албанией директор УЕФА по связям с общественностью Филип Таунсенд.

В чем заключается турецко-курдский конфликт?

Курды – крупнейший народ на Земле, не имеющий своего государства. В рамках Севрского мирного договора между Турцией и Антантой в 1920 году было оговорено создание независимого Курдистана. Документ не был ратифицирован, а через три года его и вовсе аннулировал Лозаннский договор. Курды хотят восстановления справедливости и создания собственного государства. Турция называет курдов террористами и хочет создать 30-километровую зону безопасности на территории Сирии, граничащей с их страной.

Французы ждали повторения жеста

Если Дидье Дешам отказался комментировать возможные политические провокации турок, но вот политики на слова не скупились. «Если турецкие футболисты покажут воинское приветствие, то они должны быть готовы к тому, что к ним будут относиться как к солдатам врага. Мы не должны играть в футбол против них. Дух спортивного состязания куда-то пропал!» – написал политик Жан-Люк Меланшон в твиттере.

После игры и очередного показанного жеста с жестким заявлением выступила министр Франции по делам молодежи и спорта Роксана Марасиняню: «Благодарю Федерацию футбола Франции и полицию за работу по обеспечению безопасности во время матча. Турецкие футболисты испортили эти усилия, показав воинское приветствие, что противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции».

Турецкие футболисты в Европе тоже поддерживают интервенцию

Полузащитник «Санкт-Паули» Дженк Шахин отстранен от тренировок с основной командой из-за открытой поддержки операции в Сирии. «Мы выступаем против любых военных действий. Подобные деяния и их одобрение противоречат ценностям клуба», – говорится в официальном заявлении.

В уже привычную ситуацию попали футболисты сборной Германии Илкай Гюндоган и Эмре Джан. Они поставили лайк посту Дженка Тосуна с фото празднования победного гола. Футболистам пришлось срочно оправдываться. «За этим не было абсолютно никакого политического подтекста. Мы с Эмре выступаем против любых форм войны и терроризма вне зависимости от того, где это происходит. Единственная цель лайков – поддержать друга», – сказал Гюндоган.

Случайно или нет, но президент Турции поздравил команду с победой над Албанией именно пикчей с военным приветствием: «Покажем всему миру наше национальное единство в эти дни, эта победа усиливает единство Турции. Я поздравляю всех болельщиков нашей национальной команды».

Финал ЛЧ-2020 в Стамбуле под угрозой

Турецкую федерацию точно ждет штраф – так наказали, например, Джердана Шачири после «орла» на матче ЧМ-2018 против Сербии. Но деньгами дело не ограничится: в УЕФА заявили, что рассмотрят предложения перенести из Стамбула предстоящий финал Лиги чемпионов.

«Мы будем работать в своей компетенции, уважая автономию и независимость спорта. Но, конечно, мы не можем заменить ООН, ЕС или США, дипломатов и политиков. Решения УЕФА будут приниматься после консультаций с руководством организации и президентом», – сказал вице-президент организации Мишель Ува.

Шачири вышел против Сербии в бутсе с флагом Косово, а потом с Джакой показал орла

Качай приложение Eurosport для iOS или Android