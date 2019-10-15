Украинский журналист Артем Франков прокомментировал скандальные слова форварда сборной Украины Романа Яремчука о сборной России.

«Если честно, я не хотел бы никого принижать или сравнивать. Яремчука знаю как парня сдержанного, хорошего, добросовестного. Если он сказал что-то сгоряча... Не слышал, как это прозвучало в оригинале, но вообще в нашем медийном пространстве поддеть Россию считается признаком хорошего тона.

Нормально ли это? Конечно, это нехорошо. Но для данной ситуации это, скажем так, естественно. На месте футболистов я воздерживался бы и присматривался бы к собственным достижениям. А то в футболе никогда не знаешь, с какой стороны может прилететь.

Мне кажется, матч сборных России и Украины в плей-офф чемпионата Европы был бы столь классным, столь нерядовым событием, что это стало бы замечательным поводом встряхнуться, посмотреть на себя со стороны и попытаться в этом море крови и дерьма, которого нанесло за последние пять лет, отыскать точки соприкосновения. И вспомнить все то хорошее, что нас связывало раньше», – цитирует Франкова «Спорт-Экспресс».

И Россия, и Украина вышли на Евро-2020 в числе первых.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, Украина не прошла квалификацию.

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