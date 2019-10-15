Де Хеа сел на траву, покачал головой и побрел на замену – травма в матче против Швеции
Потеря для национальной команды и «МЮ».
Вратарь сборной Испании Давид де Хеа получил травму в отборочном матче Евро-2020 против Швеции.
На 59-й минуте камера выхватила голкипера, сидящего на траве. Спустя пару десятков секунд Де Хеа покинул поле в сопровождении врачей. На замену вышел Кепа Аррисабалага.
- Степень повреждения пока неизвестна.
- Де Хеа не ушел с поля сухим – на 50-й минуте Берг открыл счет в матче. Испанцы спаслись от поражения в добавленное время и вышли на Евро-2020.
Де Хеа больше не лучший вратарь АПЛ. Год назад он втащил «МЮ» в ЛЧ, сейчас не дает туда выйти
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