Сборная Испании сыграла вничью со Швецией в выездном отборочном матче чемпионата Европы-2020 – 1:1.

Счет открыл нападающий «Краснодара» Маркус Берг, с третьей попытки затолкавший мяч в ворота. Комментаторы чуть с ума не сошли.

Поражение не лишало испанцев первого места, но до предела обостряло ситуацию в группе F, поэтому «фурия роха» побежала отыгрываться. Ответный гол пришел на второй добавленной минуте – Родриго подставил ногу под прострел Фабиана Руиса.

Благодаря этой ничьей Испания обеспечила себе место на Евро.

За два тура до конца квалификации Швеция на очко опережает Румынию, и на четыре – Норвегию.

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