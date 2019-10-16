«Мода модой, а мы – Россия». Главные хайлайты Черчесова в шоу Соловьева

Главный тренер России Станислав Черчесов дал интервью Владимиру Соловьеву.

Тренер и шоумен поговорили о футболистах-миллионерах, иконостасе и особом пути России. Eurosport.ru пересказывает самые интересные реплики Черчесова, которые он успевал вставить в монолог Соловьева.

Станислав ЧерчесовGetty Images

О превращении испорченных миллионеров в настоящих звезд

«У вас неправильная информация. Они нормальные ребята, которые любят свою страну. Миллионеры, не миллионеры – это уходит на второй план, когда знаем, за что… Тем более, есть же так называемый естественный отбор, который никто не отменял. Вот вы сказали, что ребята не убирают ноги, бьются, играют. Таких и подбираем, чтобы вы так и говорили».

О возрождении списанного Дзюбы

«Многие уже, наверное, забыли, но Дзюба в 18 лет уже играл, в 19, в основном составе, когда я «Спартак» тренировал, а тренировал его во второй команде Мирослав Ромащенко. Так что мы давно его знаем. Когда знаешь его характер, просто надо создать те условия, когда его личность, его, другого, третьего футболиста, будет выходить на первый план. Сегодня вот такая ситуация, когда человек сам взрослеет, и его только надо подправлять. Как я говорю, главная задача тренера иногда и не мешать. Если умеешь не мешать, это уже значит, что полдела сделано».

Об авторитетах среди тренеров

«Ну, если честно, мы не смотрим кого-то. У кого-то это, у кого-то... Мы стараемся на себя это все проецировать, нам это подходит? Мода модой, а мы – Россия. Надо думать, как нам это поможет или нет. Если ты изнутри не понимаешь, почему они это делают, откуда это берется, как это подготовить, если сам не уверен в этом, как можно футболиста убедить? Мы предлагаем исключительно то, во что мы сами верим».

Об игре с Бельгией, в которой нужно побеждать для себя

«Надо лакмусовую бумажку в правильное окунуть. Сейчас будет игра с бельгийцами. Я сказал, что есть в футболе поговорка: после игры – это уже до игры. После матча с Кипром уже отчет пошел до матча с Бельгией. Поэтому понятно: душ, пять минут есть там, поулыбаться, пока летите домой, пообниматься. Уже в клубы, все забыли и готовимся опять. Все просто», – сказал Станислав Черчеов в эфире «России-1».

Россия досрочно вышла на Евро-2020. За два тура до финиша отборочного этапа на счету команды Станислава Черчесова стало 21 очко. У ближайших преследователей – киприотов – осталось 10 баллов.

16 ноября Россия и Бельгия проведут очный матч в Санкт-Петербурге.

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