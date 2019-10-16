Форвард Украины подкалывает Россию, турки салютуют против курдов. В футболе слишком много политики?

В последнее время футбольные новости настолько перемешались с неспортивными событиями, что не сразу понимаешь, ты на спортивном сайте или открыл ленту крупного информагентства. Даже далекий от политики человек точно получит экспертизу по ситуации с Крымом и Донбассом, узнает, что курды – крупнейший народ без государства или оценит открытку от Эрдогана сборной Турции, салютующей военной операции в Сирии.

На Украине по меткому выражению журналиста Франкова поддеть Россию всего лишь «считается признаком хорошего тона», а также, видимо, признаком самостийности. Ради этого можно даже пожертвовать лучшим защитником сборной, перешедшим в «Зенит», или всерьез обсуждать бойкот ЧМ-2018. Слова Яремчука про Россию укладываются в эту канву, как и скандирование про Путина на половине матчей в Украине. Что, в общем-то, довольно безобидно.

На тех же Балканах футбольные матчи соседей давно превратились в настоящие войны, где в почете любые приемы – в том числе и провокации. Самый известный пример – матч Сербии и Албании в 2014 году, на котором албанские националисты запустил дрон с флагом Косово. Результат ожидаем: драка на поле, заваруха на трибунах и техническая победа албанцев из-за не обеспеченной сербами безопасности. Грязный прием сработал.

Сербия – АлбанияEurosport

В отдельный жанр превратились жесты. Все помнят орла в исполнении Джердана Шачири на ЧМ-2018 в матче все с теми же несчастными сербами. Недавно пантомиму освоили и турецкие футболисты, которые воинским приветствием поддержали операцию против курдов на территории Сирии. Правда, и салютовать необязательно – на помощь придут новые технологии. Гюндоган и Джан спровоцировали скандал, всего лишь лайкнув жесты турков, а несколько ранее дискуссия вокруг встречи Месута Озила и Реджепа Эрдогана стала последней каплей для турецкого немца – он ушел из сборной.

Список можно продолжать бесконечно. Не хочется уходить в дешевую патетику про спорт вне политики – это не так уже очень давно (если вообще когда-то было). Но сейчас ее действительно слишком много. Особенно в футболе. Понятно, что футболисты – обычные люди и не могут существовать вне контекста политических конфликтов, но весь активизм заканчивался при входе на стадион. Сейчас же футбол (как на поле, так и в социальных сетях игроков) стал трибуной для спорных высказываний на многомиллионную аудиторию.

Джердан ШачириGetty Images

ФИФА и УЕФА помешаны на теме расизма, а вот на политические провокации реагируют очень избирательно. Сербию за упомянутый выше матч с Албанией наказали снятием очков и двумя матчами без зрителей, но при этом Шачири за жесты с орлом всего лишь оштрафовали. Для жесткой дисквалификации нужно сделать что-то уж совсем отбитое – типа нацистского приветствия.

После оскорблений сборной Англии в Болгарии Джанни Инфантино заявил, что ФИФА готова ввести пожизненный запрет для фанатов на посещение всех стадионов мира за расизм. Реакция на турецкие выходки напротив – очень сдержанная. По слухам, УЕФА рассматривает вариант переноса финала ЛЧ-2020 из Стамбула, но будем честны – это из области фантастики. А наиболее вероятный – денежный штраф – только увеличит подобные провокации в будущем.

А как вы считаете, возможен ли современный футбол без подобных инцидентов или это естественные эмоциональные выплески в ответ на политические конфликты? Пишите свои экспертные мнения в комментах, но не скатывайтесь в политоту сами.

Турецкие футболисты примешали к жесту Дзюбы политику. Теперь Стамбул могут лишить финала ЛЧ

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