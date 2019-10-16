Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко яростно топил за команду Андрея Шевченко на матче с Португалией, который команда Шевченко выиграла со счетом 2:1 и вышла на Евро-2020.

После игры у Павелко возник конфликт с президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом Григорием, являющимся почетным членом УЕФА. Об этом рассказал глава профсоюза украинских футболистов Олег Печерный.

«Павелко в нетрезвом состоянии пристал к братьям Суркисам, бывшему премьер-министру Украины Валерию Пустовойтенко. Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, и получил по лицу. Но Павелко не успокоился и вернулся для продолжения разборок вместе с криминальным авторитетом Нариком. Полиция остановила конфликт, но информация дошла до президента Украины Владимира Зеленского. Павелко пришлось звонить ему, оправдываться и извиняться. Теперь наверняка эту неприятную историю замнут. Но вот Игорь с Григорием вряд ли просто так все забудут», – цитирует Печерного prosports.kz.

Дочь Игоря Суркиса Яна опубликовала в сторис скриншот этой новости и заверила, что конфликт имел место.

Нарик – сват Павелко Александр Петровский.

Это не первый громкий скандал вокруг Павелко за последние годы. В 2018-м в соцсетях появились фотографии, где малолетняя внебрачная дочь Павелко перед финалом Лиги чемпионов в Киеве играла в машине с главным трофеем турнира.

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