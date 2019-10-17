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В Румынии 30 тысяч детей пришли на игру сборной и мощно спели гимн

В Румынии 30 тысяч детей пришли на игру сборной и мощно спели гимн
Eurosport

47 мин. назад

Лучший ответ на дисквалификацию трибун.

На национальном стадионе Бухареста установили рекорд по одновременному болению детей на футбольном матче.

    На встрече отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между Румынией и Норвегией присутствовало 29 854 ребят в возрасте до 14 лет. Только посмотрите, как они пели гимн страны-хозяйки.

    О рекорде сообщила Федерация футбола Румынии. В пресс-службе уточнили, что по правилам УЕФА на каждых 10 детей приходился один взрослый сопровождающий.

    • Ранее УЕФА оштрафовал румын за расистское поведение болельщиков в матчах с Испанией и Мальтой на 83 тысячи евро, а также приговорила их к двум играм без зрителей. Но также по правилам УЕФА на подобные встречи могут попасть дети до 14 лет из близлежащих школ и футбольных академий.
    • Румыния упустила победу над Норвегией на 90-й минуте и сыграла вничью – 1:1. Теперь они идут третьими в группе после Испании и скандинавов.

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