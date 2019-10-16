Твиттер УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам недели в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020.

В нее попали два футболиста из России – вингер Денис Черышев и защитник Андрей Семенов. Также в Best XI включили украинца Руслана Малиновского.

Кроме славянских игроков в сборную вошли вратарь Турции Мерт Гюнок, защитники Рогви Балдвинссон с Фарерских островов и турок Мерих Демирал, игроки средней линии Эран Заави из Израиля и шотландец Джон Макгинн, а также форварды Роберт Левандовский (Польша), Харри Кейн (Англия) и Ромелу Лукаку (Бельгия).

В матче против Кипра Денис Черышев сделал дубль и оформил два ассиста. Андрей Семенов был частью команды, которая сыграла две встречи на ноль.

Руслан Малиновский забил 2 мяча Литве, но в игре с Португалией не отметился результативными действиями.

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