Getty Images
2 игрока России и украинец Малиновский попали в команду недели отбора Евро-2020
Спорим, не угадаете обоих русских?
Твиттер УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам недели в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020.
В нее попали два футболиста из России – вингер Денис Черышев и защитник Андрей Семенов. Также в Best XI включили украинца Руслана Малиновского.
Кроме славянских игроков в сборную вошли вратарь Турции Мерт Гюнок, защитники Рогви Балдвинссон с Фарерских островов и турок Мерих Демирал, игроки средней линии Эран Заави из Израиля и шотландец Джон Макгинн, а также форварды Роберт Левандовский (Польша), Харри Кейн (Англия) и Ромелу Лукаку (Бельгия).
- В матче против Кипра Денис Черышев сделал дубль и оформил два ассиста. Андрей Семенов был частью команды, которая сыграла две встречи на ноль.
- Руслан Малиновский забил 2 мяча Литве, но в игре с Португалией не отметился результативными действиями.
Россия – это «Ливерпуль» со скидкой на уровень. Черчесов готов к любому вызову на Евро
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте