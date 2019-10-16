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Черчесов: «На стадионе во время матча только 2 дебила, которые ничего не понимают в футболе»
Угадаете, про кого это СуперСтас?
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал восприятие критики перед домашним чемпионатом мира-2018.
«Главный тренер команды-хозяйки чемпионата должен обладать двумя обязательными качествами: быть неграмотным и глухим. То есть не читать прессу и не слушать посторонних.
Если будешь все читать и всех слушать, сойдешь с ума. Поэтому я сознательно оглох на пару лет и забыл азбуку. Только глаза и мозги. Все! Остальное отключается.
Можете смеяться, но это так. Как известно, на стадионе во время матча только два дебила – главные тренеры. Они единственные ничего не понимают в футболе.
Поэтому мы идем своей дорогой, помня поговорку: «Вратарь и тренер отвечают за свои ошибки». За свои ошибки я отвечу, но буду делать так, как вижу», – цитирует Черчесова сайт одного из федеральных спортивных телеканалов.
- 56-летний Черчесов привел сборную к четвертьфиналу домашнего ЧМ-2018 и установил высшее достижение в новейшей истории страны.
- Россия выдала серию из семи побед подряд и досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы-2020.
Россия – это «Ливерпуль» со скидкой на уровень. Черчесов готов к любому вызову на Евро