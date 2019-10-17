Легендарный болгарский футболист Христо Стоичков поделился мнением о возможном наказании для фанатов за расистские выкрики во время матча Болгария – Англия.

«Нужно наказать принимающую сторону закрытием стадиона. Сыграть следующий матч за закрытыми дверями. Или сделать, как это было в случае с английскими клубами в 1980-х: исключить все команды из международных соревнований на несколько лет.

Пять лет без еврокубков, это их успокоит! Без исключения, для всех болгарских клубов», – приводит слова Стоичкова L'Équipe.

Во время игры Болгария – Англия несколько британских футболистов (Маркус Рэшфорд, Рахим Стерлинг и Тайрон Мингс) столкнулись с расистскими оскорблениями; матч дважды приостанавливался.

На следующий день после игры президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку.

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