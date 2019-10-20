Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, готов ли он расстаться с усами в случае победы на Евро-2020.

«Нет, сбривать усы не буду. Потому что после чемпионата Европы будет чемпионат мира. А туда нельзя без усов ехать», – цитирует Черчесова RT.

Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года.

Под руководством Черчесова сборная дошла до 1/4 финала на домашнем чемпионате мира, где уступила сборной Хорватии.

Ранее Россия забронировала себе путевку на чемпионат Европы-2020. Два матча из трех на групповом этапе команда Черчесова проведет в Санкт-Петербурге.

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