Getty Images
Черчесов рассказал, сбреет ли он усы после победы на Евро
Станислав Саламович, в отличие от Валерия Георгиевича, не стал ничего обещать.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, готов ли он расстаться с усами в случае победы на Евро-2020.
«Нет, сбривать усы не буду. Потому что после чемпионата Европы будет чемпионат мира. А туда нельзя без усов ехать», – цитирует Черчесова RT.
- Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года.
- Под руководством Черчесова сборная дошла до 1/4 финала на домашнем чемпионате мира, где уступила сборной Хорватии.
- Ранее Россия забронировала себе путевку на чемпионат Европы-2020. Два матча из трех на групповом этапе команда Черчесова проведет в Санкт-Петербурге.
Дзюба после победы над Кипром весело спародировал испанский Черышева
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте