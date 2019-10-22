Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как болельщик потребовал вызвать в команду узбекского футболиста Элдора Шомуродова.

«Мне ведь недавно звонили и на полном серьезе возмущались тем, что мы не взяли Шомуродова вместо травмированного Смолова. Не знаю, кто звонил. Болельщик достал каким-то образом мой номер, позвонил и выдал долгий монолог: ты такой-сякой, не замечаешь талантливого бомбардира, лучшего снайпера.

Я все спокойно выслушал и ответил: все правильно вы говорите, но не учитываете главного. При всем уважении вызвать игрока сборной Узбекистана я не смогу. Жаль, не видел лица собеседника, однако пауза у него была гроссмейстерская. Шутки шутками, а эмоции порой часто затмевают разум», – цитирует 56-летнего Черчесова «Спорт-Экспресс».

24-летний форвард «Ростова» Шомуродов идет на первом месте в гонке бомбардиров чемпионата России.

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