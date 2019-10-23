Getty Images
Footy Headlines показал форму, в которой Россия, вероятно, сыграет на Евро-2020
Не джерси, а загляденье.
Сайт Footy Headlines показал форму сборной России, в которой команда Станислава Черчесова выступит на чемпионате Европы-2020.
Домашний комплект сборной России выполнен в красных цветах с белым воротником и сине-белыми рукавами – вместе эти три колера воссоздают эффект российского флага.
- Россия отобралась на Евро-2020 из квалификационной группы I. За два тура до финиша на счету российской команды 21 очко (+7, -1).
- 16 ноября Россия в Санкт-Петербурге сыграет со сборной Бельгии.
Черчесов рассказал, сбреет ли он усы после победы на Евро
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте