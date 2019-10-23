Сайт Footy Headlines показал форму сборной России, в которой команда Станислава Черчесова выступит на чемпионате Европы-2020.

Домашний комплект сборной России выполнен в красных цветах с белым воротником и сине-белыми рукавами – вместе эти три колера воссоздают эффект российского флага.

Россия отобралась на Евро-2020 из квалификационной группы I. За два тура до финиша на счету российской команды 21 очко (+7, -1).

16 ноября Россия в Санкт-Петербурге сыграет со сборной Бельгии.

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