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Footy Headlines показал форму, в которой Россия, вероятно, сыграет на Евро-2020

Footy Headlines показал форму, в которой Россия, вероятно, сыграет на Евро-2020
Eurosport

1 час назад

Не джерси, а загляденье.

Сайт Footy Headlines показал форму сборной России, в которой команда Станислава Черчесова выступит на чемпионате Европы-2020.

Домашний комплект сборной России выполнен в красных цветах с белым воротником и сине-белыми рукавами – вместе эти три колера воссоздают эффект российского флага.

  • Россия отобралась на Евро-2020 из квалификационной группы I. За два тура до финиша на счету российской команды 21 очко (+7, -1).
  • 16 ноября Россия в Санкт-Петербурге сыграет со сборной Бельгии.

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