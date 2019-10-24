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Россия поднялась на 5 мест в рейтинге ФИФА
Команда Стаса уже в топ-40.
ФИФА обновила рейтинг национальных сборных. Россия улучшила положение на пять позиций и поднялась на 37-е место.
В топ-4 изменений нет: список возглавляет Бельгия, следом идут Франция, Бразилия и Англия. Уругвай поднялся с шестой позиции на пятую и поменялся местами с Португалией, Хорватия обошла Испанию, Аргентина – Колумбию.
Россия после выхода на Евро-2020 переместилась с 42 места на 37-е. В активе команды Черчесова – 1474 очка.
- Сборная России отобралась на Евро, в последних матчах уверенно обыграв команды Шотландии (4:0) и Кипра (5:0).
- С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.
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