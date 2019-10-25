Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не стал отказываться от слов в адрес сборной России.

После победы над «Португалией» в отборе к Евро-2020 страйкер выдал: «Мы не как Россия – обыграли Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро».

Яремчук придерживается этого мнения и не обращает внимания на шумиху в СМИ.

– Видели, как ваши слова после матча с Португалией комментировали Уткин, депутат российской Госдумы и другие?

– Честно, я никого не хотел обидеть этим высказыванием. Это мое мнение, и оно не меняется. Я не реагирую на высказывания журналистов: это не моя работа. Я не хочу менять мнение, которое высказал в том интервью. Это мое мнение и оно остается со мной. Кто-то может соглашаться, кто-то – не соглашаться.

– К матчам не мешает готовиться, когда, прямо скажем, в некоторых СМИ вас поливали грязью? Или удалось абстрагироваться?

– В принципе, я уже взрослый человек. Стараюсь не обращать внимания на СМИ, особенно российские. Поэтому для меня это было не очень тяжело.

– Не жалеете, что сказали публично?

– Я много думал на счет этого. Может быть, не нужно было это говорить в прессу. Но мое мнение такое, и оно не поменялось.

Слова футболиста приводит Tribuna.

Сборная Украины официально отобралась на Евро-2020.

В 2012 году Украина принимала Евро вместе с Польшей, но не вышла из группы.

В сезоне-2021/22 в еврокубках, похоже, сыграет меньше русских клубов. Почему это хорошо

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