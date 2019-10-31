Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев может вернуться в сборную России для выступления на чемпионате Европы-2020. Об этом сообщил инсайдер Нобель Арустамян.

«Акинфеева не позовут в сборную? Вы знаете, есть противоречивая информация. Я сейчас говорю про чемпионат Европы», – заявил Арустамян.

Акинфеев объявил о завершении международной карьеры в октябре прошлого года. Игорь выступал за Россию на Евро-2008, где команда дошла до полуфинала, и на чемпионате мира-2018, где россияне вышли в четвертьфинал.

Сейчас основным голкипером сборной является Гилерме из «Локомотива», его сменщики – Андрей Лунев из «Зенита» и Сослан Джанаев из «Сочи».

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