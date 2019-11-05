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Черчесов назвал состав на матчи с Бельгией и Сан-Марино. Есть один дебютант

Черчесов назвал состав на матчи с Бельгией и Сан-Марино. Есть один дебютант
Eurosport

45 мин. назадОбновлено 43 мин. назад

В национальную команду впервые вызван Даниил Фомин.

Станислав Черчесов объявил состав сборной России на заключительные матчи отбора на Евро-2020. В команду вызваны 25 футболистов, список опубликован на сайте РФС.

Вратари: Маринато ГилермеЛокомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон ШунинДинамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей ПетровКраснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис ЧерышевВаленсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»).

  • Впервые вызов в сборную получил полузащитник «Уфы» Фомин.
  • 16 ноября сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией, 19 ноября проведет гостевой матч с Сан-Марино.
  • Россия уже обеспечила участие в Евро-2020.

Черчесов почти определился с составом. Кто поедет на Евро-2020 со сборной России

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