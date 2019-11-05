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Черчесов назвал состав на матчи с Бельгией и Сан-Марино. Есть один дебютант
В национальную команду впервые вызван Даниил Фомин.
Станислав Черчесов объявил состав сборной России на заключительные матчи отбора на Евро-2020. В команду вызваны 25 футболистов, список опубликован на сайте РФС.
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»).
- Впервые вызов в сборную получил полузащитник «Уфы» Фомин.
- 16 ноября сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией, 19 ноября проведет гостевой матч с Сан-Марино.
- Россия уже обеспечила участие в Евро-2020.
Черчесов почти определился с составом. Кто поедет на Евро-2020 со сборной России