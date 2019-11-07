Getty Images
Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино
Полузащитник выбыл из строя из-за травмы.
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не сыграет за сборную России в отборочных матчах Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино.
Ранее Черышев получил травму бедра в матче «Валенсии» против «Лилля», который проходил в рамках Лиги Европы. Сегодня в твиттере сборной России появилась информация, что повреждение не позволит Денису сыграть за национальную команду.
- Сборная России уже отобралась на чемпионат Европы и теперь оспаривает с Бельгией первую строчку в группе I.
- Черышев – один из героев ЧМ-2018: на турнире в России Денис забил четыре мяча и дважды становился игроком матча.
Черчесов рассказал, сбреет ли он усы после победы на Евро
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте