Гарет Саутгейт отстранил форварда «Ман Сити» Рахима Стерлинга от ближайшего матча сборной Англии из-за конфликта с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом в расположении национальной команды.

Жара тянется еще с выходных – в концовке матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» игроки решили выяснить отношения, и защитник «красных» толкнул Стерлинга в грудь.

По информации Mirror, разборки продолжились и в составе сборной Англии. Футболисты шутили насчет прошедшей встречи, и игрок «горожан» схватил обидчика за горло со словами: «Ну что, ты все такой же здоровяк?» Партнеры сначала решили, что Рахим просто глумится, но в итоге им пришлось разнимать парней. Защитник мерсисайдцев не повелся на провокацию и сдержал агрессию.

Стерлинг принес извинения игрокам и тренеру, однако Саутгейт решил, что этого недостаточно – Рахим останется в расположении сборной, но не сыграет против сборной Черногории.

Англичанин прояснил ситуацию в инстаграме: «Прежде всего – все знают, что эта игра значит для меня! Я не тот, кто постоянно устраивает конфликты, и всегда сосредоточен на сути. Мы с Джо поговорили, разобрались и двигаемся дальше. В нашем спорте очень много эмоций, и я достаточно зрелый мужчина, чтобы признать, что эмоции взяли верх.

Нами движет любовь к этому спорту. У нас с Гомесом все в порядке, мы оба понимаем, что это были лишь 5-10 секунд, в которые я поддался чувствам. С этим покончено, и мы двигаемся дальше, не придавая эпизоду слишком большое значение. Давайте сосредоточимся на матче в четверг».

«Ливерпуль» обыграл «Сити» со счетом 3:1.

Отрыв «красных» от «горожан» в АПЛ составляет девять очков.

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