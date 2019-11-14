Ставка: победа хозяев с форой «минус 3,5» за 1,84

Криштиану Роналду на тренировке сборной ПортугалииGetty Images

Мало того что Португалия гарантированно не выиграет группу (Украина недосягаема), так еще и не обеспечила себе место в плей-офф. Конечно, есть запасной путь через Лигу Наций, но всегда лучше решить задачу заранее. Поэтому матч против Литвы станет решающим: если не случится конфуз, то в последнем туре действующие чемпионы Европы размажут Люксембург и обойдут Сербию.

Обыграть литовцев важно не только с позиции отбора на Евро, но и для эмоционального подъема Роналду. После неприятных событий в «Ювентусе» и ссоры с Сарри Кришу важно почувствовать себя важным и сильным, а лучше возможности самоутвердиться на третьесортном сопернике не придумать.

За историю встреч Португалия стабильно вбивает в Литву по четыре и более мячей, а в этот раз футболисты сделают все, чтобы столько положил один только Рон. В случае трудностей, партнеры будут на подхвате и допинают соперника, который в этом отборе выступает даже хуже Люксембурга.

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Ставка: Исландия забьет, но не выиграет за 2,21

Исландцы поражением от Франции в седьмом туре почти не оставили себе шансов даже на второе место в группе, но один выход все же есть: надо обыгрывать Турцию и Молдавию, а в последнем матче болеть за Андорру против турок. Тяжелейший и почти нереальный расклад, но от борьбы даже в такой патовой ситуации никто не откажется.

Исландцам добавит уверенности результат первого круга, когда они справились с соперником 2:1. И вообще в последних трех матчах между сборными викинги неизменно побеждают. Проблема в том, что Турции в этот раз ничего не нужно, Шенол Гюнеш поставит парням оборонительный футбол и отрядит бить на контратаках.

Свой гол заряженные на победу гости забьют, но под натиском местных фанатов вряд ли увезут с арены «Тюрк Телеком» три очка.

Ставь – тут, и топи за турецкую сборную

Ставка: победа гостей за 1,98

Александр Головин с фанатами перед матчем против БельгииGetty Images

Бельгийцы уже установили личный рекорд отборочных турниров к Евро (прежде было максимум семь побед в группе), но на этом останавливаться не намерены и хотят достичь максимума. Сразу после квалификации в основной турнир лидеры «красных дьяволов» объяснили, что 10 побед из десяти – почти навязчивая идея. Поэтому Мартинес даже в Казахстан привез не резервистов, а Азара и других лидеров.

Конечно, с выездным матчем против России Роберто не мог поступить иначе и взял сильнейших. В Санкт-Петербург приедут возродившийся Азар, не пропускавший в пяти последних матчах Куртуа, набравший сумасшедшую форму Де Брюйне и другие яркие игроки. В то же время Черчесов столкнулся с кадровыми сложностями: возможно, не сыграет Головин, точно не будет Черышева и Баринова, под вопросом Оздоев.

Матч первого тура в Брюсселе показал, что даже в сильнейшем составе России сложно претендовать на положительный результат против лучшей команды рейтинга ФИФА. Ослабленный центр команды Черчесова поможет бельгийцам чувствовать себя еще спокойнее, так что позитива в субботу на «Газпром-Арене» ждать не стоит.

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Ставка: голландцы выиграют с форой «минус 1,5» за 2,24

Ван Дейк и компания из шести матчей проиграли только один – Германии, пропустив на 90-й минуте. В остальных встречах они солидно трепали соперников, закинули от трех до четырех мячей всем без исключения конкурентам по подгруппе.

Северная Ирландия пропустила на «Де Куип» трижды, все мячи влетели в сетку Пикок-Фаррелла с 80-й по 93-ю минуту. Но это можно расценить как приличный отскок, потому что моментов голландцы создали на три матча. В Северную Ирландию от Нидерландов снова поехали лучшие, так что сценарий повторится – полное преимущество топа, месиво в штрафной хозяев и точно 2-3 мяча в их воротах.

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А еще:

Испания в первом круге огорчила Мальту всего двумя мячами – явный недобор. Новый матч пройдет дома у чемпионов Европы-2012, там они точно повеселятся и восстановят справедливость: учитывая, что мальтийцы в среднем пропускают в этом отборе четыре, примерно такую фору стоит взять на «красную фурию» – «минус 4,5» за 1,79. Ставь – по ссылке.

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