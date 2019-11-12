Россия сыграет с Бельгией в старой форме. РФС недоволен новой экипировкой с «флагом Сербии»

Футболисты сборной России отказались играть в матче против Бельгии в новой форме от adidas, которая была презентована на прошлой неделе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Василий Конов.

«Официально: сборная России играет против Бельгии и Сан-Марино в старой форме», – написал Конов.

Другие источники (среди них анонимный телеграм-канал «Мутко против») сообщают, что в РФС остались крайне недовольны формой от adidas: «Особенно чиновников порадовал перевернутый российский флаг на рукаве футболки».

Сейчас в РФС рассматривают вариант, при котором сотрудничество с adidas будет прекращено.

Контракт РФС с adidas был переподписан этим летом и действует до 2021 года.

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