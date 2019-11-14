Португалия забила Литве шесть безответных мячей в матче отбора к Евро-2020, половина голов на счету капитана команды Криштиану Роналду. Первый Криш забил с пенальти, второй и третий – с игры.

На шестой минуте Роналду скосили у вратарской соперника. Криш сам подошел к мячу и пробил по центру мимо упавшего в правый от себя угол кипера.

Второй мяч вышел удивительно красивым – Рон получил передачу недалеко от штрафной и первым же касанием ввалил в дальний угол. Удар получился нереально сильным, и мяч закрутился по бешеной дуге – вратарь прыгнул, но не успел дотянуться.

На 65-й минуте нападающий «Юве» вбежал в штрафную, но потерял мяч. Партнер его подхватил и доставил обратно на Криша, а тот пальнул в угол.

Криштиану забил 96-й, 97-й и 98-й мячи за сборную. Больше за национальную команду забивал только иранец Али Даеи – у него 109 голов.

Португалия соперничает с Сербией за второе место в группе B.

На первой строчке Украина, команда уже обеспечила выход на турнир.

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