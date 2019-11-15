Роналду оформил хет-трик в матче против сборной Литвы в отборе к Евро-2020 и довел счет мячей за национальную команду до 98. Тренер португальцев Фернанду Сантуш прокомментировал состояние игрока.

В последнее время у Криша не складывается в «Ювентусе» – он почти не забивает, а в двух последних матчах рано уходил с поля. В игре против Литвы Рона тоже заменили, но ближе к концу – на 83-й минуте. Тренера национальной команды спросили о состоянии футболиста, и Сантуш дал однозначный ответ – коуч не сомневается в своем лидере, в отличие от неназванного коллеги.

«Он в порядке. Я не сомневаюсь в этом, как и сказал перед матчем. Другие люди – да, но у меня не было никаких сомнений. Что мы имеем, так это очень мотивированного Криштиану, который всегда старается изо всех сил. Он забил трижды, для него это норма», – приводит слова коуча Goal.

Криштиану забил 96-й, 97-й и 98-й мячи за сборную. Больше за национальную команду забивал только иранец Али Даеи – у него 109 голов.

Португалия соперничает с Сербией за второе место в группе B.

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