Вингер «Сити» Рахим Стерлинг осудил действия фанатов сборной Англии на прошедшем матче отбора к Евро-2020 против Черногории. Болельщики освистали вышедшего на замену Джо Гомеса.

Все дело в недавнем инциденте, случившимся в расположении национальной команды: игроки повздорили в конце матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», и по прибытии в лагерь сборной Стерлинг решил выяснить отношения с партнером. В результате разборок Саутгейт отстранил Рахима от ближайшего матча команды.

«Для всех фанатов сборной Англии. Я хотел оставить все как есть, но сегодня вечером я должен высказаться снова: мне было трудно наблюдать за тем, как моего товарища по команде освистали за что-то, что было моей ошибкой. Джо не сделал ничего плохого, и для меня тяжело видеть такое в адрес парня, который усердно трудится, не поднимая головы.

Особенно после такой непростой для него недели. Освистать его после выхода на замену было неправильно. Я взял на себя всю ответственность и принимаю последствия», – написал Рахим в твиттере.

Англия разгромила Черногорию со счетом 7:0.

Сборная гарантировала участие в Евро, куда уже отобрались несколько команд.

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